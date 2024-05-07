O il Mayıs ayında bembeyaz oldu. Kartpostallık görüntüler

Bu sene Mayıs ayı gelmesine rağmen İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Yüksekova’da 3 metrelik kar yağışının ardından bir kar haberi de depremin vurduğu Kahramanmaraş ilinden geldi.

Kentte Mayıs ayında yüksek rakımlı yerlere soğuk havanın ardından kar yağdı. Andırın ilçesi Geben Mahallesi’nde etkili olan kar yağışı adeta kartpostallık görüntülerin oluşmasına neden oldu. İlçede etkili olan kar yağışı sonrasında vatandaşlar cep telefonlarına sarıldı. Ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada da gündem oldu.