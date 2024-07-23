O ilçede evi olanlar dikkat. Mert Başaran: Sakın kanmayın

Mert Başaran özellikle bir ilçeyi işaret ederek İstanbul'da konut sahibi olan vatandaşları uyardı.

Ekonomist Mert Başaran piyasada dolaşan müteahhitlere karışı Bakırköy'de oturan ev sahiplerine seslenerek evlerini satmamalarını söyledi.

"MÜTEAHHİTLERE KANMAYIN, EVİNİZİ VERMEYİN"

Bakırköy'de evi olanları uyararak, "Kriz var işler kötü diye evinizi ucuza almak isteyen müteahhit adına dolaşan alıcılara inanıp mecbur değilseniz evlerinizi vermeyin, dönüşümü bekleyin" önerisini verdi. dedi.

İBB'nin Temmuz olağan meclis toplantısından Bakırköy için yıllardır yolu gözlenen parsel bazlı dönüşüme onay çıkmasının ardından ilçede emlak sektöründe hareketlilik yaşandı.

MERT BAŞARAN'DAN UYARI GELDİ

Bakırköy'de ev olanların mutlaka dönüşü beklemelerini öğüt veren Başaran "Bakırköy'de evi olan kardeşlerim, kriz var işler kötü diye evinizi ucuza almak isteyen müteahhit adına dolaşan alıcılara inanıp mecbur değilseniz evlerinizi vermeyin" dedi.

ESKİ EVİ OLANLARI DAHA ÖNCE DE UYARMIŞTI

Mert Başaran daha önceki açıklamalarında da üzerinde eski ev tapusu olan vatandaşların şanslı kesim olduğunun altını çizmişti.

Mert Başaran evleri çok eski diye satmaya kalkıp başka yatırım araçlarına yönelmeyi planlayan vatandaşlara bunun zarardan başka bir şey getirmeyeceğini söylemişti.

Özellikle site içindeki eski evlerin çok değerleneceğini belirten Mert Başaran eski evlerin kesinlikle satılmaması gerektiğini, mutlaka bir gün bu evlerin dönüştürüleceğini söylemişti.

Eski evi olan vatandaşların köşede duran bir arsaları varmış gibi düşünmesi gerektiğini belirten Mert Başaran "Yeni ev 20 yıl sonra eski bir ev ama eski ev 20 yıl sonra yeni bir ev olacak " diye konuşmuştu.