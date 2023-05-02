O ilde 2 gün su kesintisi yaşanacak

İHA’nın haberine göre, Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Kaş'ın İslamlar Mahallesi Öz Mevkiinde bulunan Kaş içme suyu isale hattında çelik boru birleştirme ve hat üzerindeki arızaların giderilmesi işlemi yapacak. Çalışma nedeniyle Kaş'ın bazı mahallelerinde 3 Mayıs 2023 saat 07.00'den itibaren su kesintisi yapılacak.

Su kesintisinden Palamut, Çavdır, Çayköy Mahallesi, Akbel Mevkii, Kalkan Mahallesi, Kördere Mevkii, Ulugöl Mevkii, Gökseki Mevkii ve Kaş ilçe merkezi etkilenecek. Çalışmanın 5 Mayıs Cuma günü saat 08.00'de bitirilmesi hedefleniyor. Çalışmanın planlanandan önce bitmesi durumunda sisteme su erken verilecek.