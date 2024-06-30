O ilde denize girmek 1 gün yasaklandı

Kaynak: İHA
O ilde denize girmek 1 gün yasaklandı

Sinop İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Mustafa Özarslan liderliğinde bir araya gelerek, meteorolojik verilere dayanarak alınan yeni kararları duyurdu.

Yapılan açıklamada, beklenen şiddetli fırtına sebebiyle, dalga yüksekliğinin 1 ile 1,4 metre arasında olması öngörüldüğünden, vatandaşların güvenliği düşünülerek deniz aktivitelerine geçici bir süre için sınırlama getirildiği bildirildi.

Türkeli, Ayancık, Sarıkum, İnceburun, Hamsilos, Akliman, Kumkapı ve Ada'nın kuzey sahillerini kapsayan bu yasak, Pazar günü boyunca geçerli olacak. Alınan bu önlemle, olası can ve mal kaybının önüne geçilmesi hedefleniyor. Yasak süresince, emniyet ve jandarma ekipleri tarafından bölgede denetimler artırılacak.

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