O ilde yaşayanlar dikkat... Meteorolojiden zirai don ve kırağı uyarısı!

Eskişehir Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, bu gece için zirai don ve kırağı uyarısı yaptı.

Yapılan açıklamada, bu gece saatlerinden itibaren Bursa kıyı kesimleri hariç Eskişehir, Bursa, Bilecik ve Kütahya bölgesi genelinde sıcaklıkların düşerek kırağı ve zirai don hadiselerine sebep olmasının beklendiğini belirtti. Açıklamada, "Soğuk havanın bir süre daha bölgemizi etkileyeceği tahmin edildiğinden ilgililerin ve vatandaşların uyarıları takip etmeleri önem arz etmektedir. Bugün 21.00 ile yarın 10.00 saatleri arasında hadisenin şiddeti hafif ve orta, yerel olarak kuvvetli oluşması muhtemel riskler tarımsal faaliyetlerin devam ettiği yerlerde çiftçilerimizin ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" diye belirtildi.