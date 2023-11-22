O kanser türü en fazla erkeklerde görülüyor

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Aygün Gür, akciğer kanserinin yüzde 80’inin sigara içimiyle gerçekleştiğini hatırlatarak, erkeklerde görülen kanserler arasında ilk sırada yer aldığını açıkladı.

Hatice Özen KAYNAK: AA
O kanser türü en fazla erkeklerde görülüyor

AKCİĞER KANSERİ ÖNLENEBİLİR Mİ?

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Aygün Gür, tüm dünyada akciğer kanserinin, erkeklerde görülen kanserler içinde ilk sırada yer aldığını, kadınlarda ise 3'üncü sırada olduğunu açıkladı. Akciğer kanserine neden olan faktörlerin başında sigara kullanımı geliyor. Yüzde 80 oranında sigarayla ilgili olduğunu vurgulayan Gür, “Sigara dışında puro, pipo, nargile gibi tütün ürünlerinin, pasif sigara içiciliğinin hatta yapılan çalışmalarda elektronik sigaranın da akciğer kanseri gelişmesinde etkili olduğu bildiriliyor. Bunun dışında asbest, radon, hava kirliliği gibi toksik maddelere çevresel ve mesleksel olarak maruz kalmak, genetik yatkınlık ve aile öyküsü gibi nedenler de akciğer kanserine neden olmakta” diye konuştu.

Gür, ayrıca akciğer kanseri ile mücadelede en etkili yöntemin kişilerin sigaraya hiç başlamaması olduğunu; içen kişilerin de hangi yaşta olursa olsun sigarayı bırakması gerektiğini ve akciğer kanserinin önlenebilir bir hastalık olduğunu söyledi.

O BELİRTİLER ÇOK ÖNEMLİ

Akciğer dokusundaki normal hücreler kontrol dışı çoğalarak kitle yani tümör oluşturduğunda akciğer kanseri meydana geliyor. Kitle büyüyerek önce çevre dokulara, dolaşım yoluyla da beyin, karaciğer gibi diğer organlara yayılıyor. Akciğer kanserinin erken dönemde belirti vermeyebileceğini ifade eden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Aygün Gür, “Geçmeyen ve giderek artan öksürük, öksürükle ağızdan kan veya kanlı balgam çıkarmak, nefes darlığı, göğüs ağrısı, ses kısıklığı, halsizlik, iştahsızlık, geçmeyen ve tekrarlayan akciğer enfeksiyonu gibi belirtiler görülebilir.” dedi.

Tanı için akciğer röntgeni, bilgisayarlı tomografi gibi görüntüleme yöntemleriyle kitle saptandıktan sonra, kitleye hangi yolla ulaşarak örnek alınacağı belirleniyor. Kanserin türü ve evresi belirlendikten sonra tedavinin planlandığını belirten Gür, “Akciğer kanserinde erken tanı çok önemli. Tedavi şansını artırdığı gibi ölüm oranını da azaltmaktadır. Tedavi; hastanın yaşı, klinik durumu, kanserin tipi, evresi gibi faktörler ışığında planlanarak cerrahi, kemoterapi veya radyoterapi programlarının biri veya birkaçı bir arada uygulanır” diye konuştu.

AA

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