O Ses Türkiye jürisi Melike Şahin'in eşi bakın kim çıktı! Yaş farkı dikkat çekmişti

O Ses Türkiye de Hadise, Beyazıt Öztürk ve Gökhan Özoğuz'un jüri olduğu yarışmanın yeni koltuk sahibi Melike Şahin. Sesi ve zarafetiyle yarışmaya damgasını vuran Melike Şahin’in eşi ile arasındaki yaş farkı çok konuşulmuştu. Peki, ünlü şarkıcının eşi kim aralarındaki yaş farkı ne kadar? İşte tüm merak edilenler…

O Ses Türkiye’nin bu senenin jüri koltuğunda Hadise, Beyazıt Öztürk, Gökhan Özoğuz ve Melike Şahin yer alıyor. Yıllar sonra ekranlara dönen O Ses Türkiye'de ilk kez jüri üyeliği yapan Melike Şahin ilk günden beri magazin manşetlerinde yer alıyor.

2023 yılında Sedat Arpalık ile dünyaevine giren Melike Şahin, 6 yıllık bir ilişki sonrası evlendiğini açıklamıştı. Şahin, “6 yıllık bir beraberliğimiz vardı. Bana bir anda geldi ya... 'Neden yapmıyoruz?' diye sordum. Eşim de kabul etti. Teklifi ben sundum ama tam olarak diz çökmedim” ifadelerini kullanmıştı.

Çiftin arasındaki yaş farkı dikkat çekse de net bir rakam belli değil. İkilinin arasında iddialara göre 10 yaş fark var.

Melike Şahin ile evliliklerinin ardından büyük bir üne kavuşan Arpalık’ın özel hayatı da oldukça merak ediliyor. Arpalık, bir iş insanı. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Arpalık hakkında pek bir bilgi bulunmuyor.

MELİKE ŞAHİN KİMDİR?

Melike Şahin, 18 Nisan 1989, İstanbul doğumlu. Aslen Sivas, Divriğili olan ve çocukluğundan itibaren müziğe büyük ilgi duyduğunu belirten Şahin, Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi'nde okuduğu esnada Çağdaş Müzik Merkezi'nde Timur Selçuk’tan şan dersleri aldı. İlk solo albümü Merhem'i Şubat 2021'de yayımlayan Şahin, bu dönemde pandemi dolayısıyla konser veremese de şahsi sosyal medya hesaplarından çevrimiçi çok sayıda canlı yayın yaptı. Albümün ilk teklisi, Ocak 2021'de yayımlanan "Uykumun Boynunu Bükme" oldu.