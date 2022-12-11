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  • Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye yılbaşı özel jüri kadrosunu belirledi. Hadise gitti, yerine Ebru Gündeş geldi

Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye yılbaşı özel jüri kadrosunu belirledi. Hadise gitti, yerine Ebru Gündeş geldi

Yılbaşı gecesinin vazgeçilmez programları arasında yer alan O Ses Türkiye'nin jüri koltuğunda Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Yıldız Tilbe Seda Sayan oturacak.

Haber Giriş: 11 Aralık 2022 Pazar - 14:42
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O Ses Türkiye yılbaşı özel programı jürisi belli oldu. Acun Ilıcalı, Hadise ile yolları ayırdı. Tercihini Ebru Gündeş'ten yana kullandı.

Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye yılbaşı özel jüri kadrosunu belirledi. Hadise gitti, yerine Ebru Gündeş geldi
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Televizyon ekranlarının sevilen yarışması O Ses Türkiye, yılbaşı için hazırlıklara başladı. Her yıl izleyicileri ekranlara kilitleyen ses yarışması, yılbaşında ağırladığı ünlü isimlerle, özel bir gece düzenliyor.

Uzun yıllardır jüri koltuğunda oturan şarkıcı Hadise, programın vazgeçilmezleri arasında yer almıştı. Öte yandan devamlı değişen bir jüri koltuğuna da bir dönem Ebru Güneş oturmuştu.

Reza Zarrab ile anıldı

İki ünlü isim arasında yaşanan gerilim, bu yılki kadroya da yansıdı. Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab ile adı aşk dedikodularına karışan Hadise'nin O Ses Türkiye'de yer alıp almayacağı merak ediliyordu.

Acun tercihini yaptı

Ensonhaber.com un haberine göre Konuya ilişkin iki ünlü ismin de yakın dostu ve TV 8'in patronu Acun Ilıcalı kararını verdi.

Tercihini Ebru Gündeş'ten yana kullanan Ilıcalı, 31 Aralık Cumartesi akşamı yılbaşı özel bölümüyle ekranlara gelecek olan programda jüri koltuğunda Gündeş Beyazıt Öztürk, Yıldız Tilbe ve Seda Sayan'ı ağırlayacağı ortaya çıktı.

 

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