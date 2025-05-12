O Ses Türkiye'de şampiyon belli oldu

O Ses Türkiye'de büyük finalinde kazanan ses belli oldu.

Gökhan Özoğuz, Melike Şahin, Hadise ve Beyazıt Öztürk'ün jüri üyeliğini yaptığı yarışmada 16 yarışmacı şampiyonluk için performanslarını sergiledi.

Gökhan, Melike, Hadise ve Beyazıt'ın gruplarından performanslarıyla öne çıkan yarışmacılar şampiyonluk için kıyasıya mücadele verdi. O Ses Türkiye'nin şampiyonu Mert Özer oldu.

Funda Kayacık ise Mert Özer'in final yolunda rakibi oldu.

Funda Kayacık'a karşı yarışan Mert Özer en fazla oyu alarak birinciliği kazandı. Mert Özer, Gökhan Özoğuz'un takımının gözde yarışmacısıydı.