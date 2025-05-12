O Ses Türkiye'de şampiyon belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Çok izlenen yarışma programlarından O Ses Türkiye'de final heyecanı doruklara ulaştı. TV8'de canlı yayınlanan final gecesinde sezon şampiyonu belli oldu.

O Ses Türkiye'de büyük finalinde kazanan ses belli oldu.

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Gökhan Özoğuz, Melike Şahin, Hadise ve Beyazıt Öztürk'ün jüri üyeliğini yaptığı yarışmada 16 yarışmacı şampiyonluk için performanslarını sergiledi.

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Gökhan, Melike, Hadise ve Beyazıt'ın gruplarından performanslarıyla öne çıkan yarışmacılar şampiyonluk için kıyasıya mücadele verdi. O Ses Türkiye'nin şampiyonu Mert Özer oldu.

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Funda Kayacık ise Mert Özer'in final yolunda rakibi oldu.

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Funda Kayacık'a karşı yarışan Mert Özer en fazla oyu alarak birinciliği kazandı. Mert Özer, Gökhan Özoğuz'un takımının gözde yarışmacısıydı.

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