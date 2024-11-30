O Ses Türkiye'de sürpriz jüri üyesi

Ekranlara ara veren O Ses Türkiye, 4 kişilik jüri kadrosu ve yetenekli yarışmacılarla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Yarışmaya başvuralar başladı.

2025 O Ses Türkiye'nin ilk fragmanında merakla beklenen jüri üyeleri de yüzünü gösterdi.

O SES TÜRKİYE 2025 BAŞLIYOR

O Ses Türkiye yeni sezon tanıtım fragmanı her ne kadar yayınlansa da tanıtımda yarışmanın ne zaman başlayacağı söylenmedi. O Ses Türkiye'ye katılacak yarışmacıların başvuruları alınmaya başlarken, yayın tarihinin ise yine çok izlenen kanalın diğer yarışması MasterChef'in finalinin sonrasına bırakılacağı söyleniyor.

4 JÜRİ ÜYESİ DE BELLİ OLDU

O Ses Türkiye'nin fragmanında Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Murat Boz ve Sinan Akçıl'ın yer aldığı görüldü. İlk kez jüri üyesi olacak Sinan Akçıl'ın ise performansı merak konusu oldu.