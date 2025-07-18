O şimdilerin en ünlü oyuncularından bir tanesi! Yapay zekayla kadın oldu... Bu ünlüyü tanıdınız mı?

Yapay zeka ile kadın olduğu anları sosyal medya hesabından paylaşan Murat Cemcir’in o hali gündem oldu.

Oyunculuk performansıyla izleyicilerini ekran başına kilitleyen Cemcir, bu kez yapay zeka ile kendisini kadın yaptığı fotoğrafla adından söz ettirdi.

YAPAY ZEKA İLE CİNSİYETİNİ DEĞİŞTİRDİ

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Murat Cemcir, yapay zeka kullanarak cinsiyetini değiştirdi.

Cemcir, paylaşımına; "Kadın mı olsam mı nasılım mı? Yapay zeka ile ilk temas" notunu düştü. Cemcir, paylaşımına Gülşen'in 'Sarışınım' şarkısını da ekledi.

MURAT CEMCİR KİMDİR?

Türk komedi dünyasının sevilen ismi Murat Cemcir’in kim olduğu ise oldukça merak ediliyor. Gelin hep birlikte bizi bu kadar güldüren adamın kim olduğuna bakalım.

Oyunculuk tarzı ve doğal performansıyla kısa sürede milyonların kalbini kazanan Cemcir, 30 Kasım 1976 tarihinde Tokat'ta dünyaya geldi.

Türk sinema ve televizyon dünyasının sevilen isimlerinden biri olan Murat Cemcir, Ahmet Kural ile birlikte rol aldığı yapımlarla adını geniş kitlelere duyurdu.

Cemcir, ekran yolculuğuna yardımcı rollerle başladı. Ünlü isim zamanla başrol oyuncusu olarak ön plana çıkmayı başardı. Selçuk Aydemir’in yönettiği projelerdeki performansıyla tanınmaya başlayan Cemcir, Çalgı Çengi, İşler Güçler, Düğün Dernek ve Kardeş Payı gibi yapımlarda Ahmet Kural ile birlikte yer aldı.