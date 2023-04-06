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O ülkede korona salgının sona erdiği ilan edildi

Almanya’da Covid-19 salgınının sona erdiği ilan edildiği bildirildi.

Haber Giriş: 6 Nisan 2023 Perşembe - 09:35
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O ülkede korona salgının sona erdiği ilan edildi

O ülkede korona salgının sona erdiği ilan edildi
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İHA’nın haberine göre; Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, ülkede Covid-19 salgının sona erdiğini ilan etti.

Almanya’da Covid-19 salgını sona erdi. Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach yaptığı açıklamada, Almanya’da Covid-19 salgının sona erdiğini ilan ederek, Covid-19 varyantlarının, aşıların ve halen devam eden klinik vakaların durumuna bakıldığında salgında sona gelindiğini ifade etti.

Almanya’nın pandemi ile başarılı bir şekilde başa çıktığını belirten Lauterbach, salgın döneminde okul ve kreşlerin ülke çapında kapanışlarının gerekli olmadığını düşündüğünü aktararak, virüsün yayılmasını önlemek için alınan önlemlerin isabetli kararlar olduğunu ifade etti.

Almanya’da 7 Nisan’da maske zorunluluğu tamamen bitecek.

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