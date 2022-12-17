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Ülkede hayat felç oldu. Üniversiteler dahil tüm okullarda eğitime ara verdiler

İran'ın Tahran ve Elburz eyaletlerinde hava kirliliği yüksek seviyelerde seyrediyor. Kirliliğin, 20 Aralık Salı gününe kadar tüm gruplar için sağlıksız düzeyde olacağı belirtilerek, okullarda yüz yüze eğitime ara verildiği açıklandı.

Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi - 22:16
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O ülkede yaşanan hava kirliliği nedeniyle tüm okullara hava kirliliği tatili

Ülkede hayat felç oldu. Üniversiteler dahil tüm okullarda eğitime ara verdiler
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İran resmi ajansı IRNA’nın haberine göre, Hava Kirliliği Acil Durum Grubu başkent Tahran'da toplantı yaptı. Toplantının ardından hava kirliliği nedeniyle Tahran eyaletinin, Perdis, Demavend ve Firuzkoh dışındaki tüm şehirlerinde üniversiteler dahil olmak üzere tüm okulların salı gününe kadar çevrim içi eğitim yapmasına karar verildi.

Haberde hava kirliliğinin tüm gruplar için sağlıksız düzeye çıkması nedeniyle açık alanlarda spor yapmanın yasaklandığı, Tahran Belediyesinin araç girişine sınırlama getirdiği bölgelere giriş bileti satışı yapmayacağı kaydedildi.

"SEYAHATTEN KAÇININ"

Hava Kirliliği Acil Durum Grubu, vatandaşlardan gerekli olmadıkça seyahatten kaçınma ve dış mekanlarda bulunmamalarını istedi. Öte yandan, Tahran Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 20 Aralık Salı günü Tahran’da oynanacağı duyurulan Persepolis-İstiklal derbisine ilişkin de İran Futbol Federasyonunun yarın karar vereceği aktarıldı.

Elburz Valiliğinden yapılan açıklamada ise eyaletteki tüm okulların salı gününe kadar eğitime uzaktan devam edeceği belirtildi.

DÜNYA GENELİNDE İLK 3'TE YER ALIYOR

Tahran ve Elburz eyaletlerinde okullar geçen hafta hava kirliliğinin yüksek seviyelerde seyretmesi nedeniyle tatil edilmiş, dersler çevrim içi yapılmıştı. Hava sirkülasyonuna uygun olmayan konumu ve nüfus yoğunluğunun yanı sıra eski model araçlar ile yaygın olarak kullanılan motosikletlerin çıkardığı egzoz gazları, Tahran'da hava kirliliğini artıran etkenler arasında gösteriliyor.

Dünya genelindeki hava kirliliği sıralamasında ilk 3 şehir arasında yer aldığı belirtilen Tahran'da bu nedenle okullar sık sık tatil ediliyor. (AA)

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1950
17.12.2022 22:24
Mollalar bir üfürseniz veya muska yazsanıza, ulen o kadar doğal gaz var, birde hava kirliliği, niye paralar sarık-cübbeye mi gidiyor, yoksa habire Allah’ın evlerinden mi yapıyorsunuz? Yes!!  
 
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