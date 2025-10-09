İspanya Parlamentosu, Başbakan Pedro Sanchez’in önerdiği İsrail’e silah ambargosu tasarısını onaylayarak yürürlüğe soktu.

178’e karşı 169 oyla kabul edilen yasa, İsrail’e savunma teçhizatı, askeri ürün ve teknoloji ihracatını tamamen yasaklıyor. Başbakan Sanchez, Gazze’de iki yıldır süren yıkımı 'insanlık suçu' olarak nitelendirmiş ve İsrail’e yönelik en sert eleştirileri yapan Avrupa liderlerinden biri olmuştu. Oylamada, daha önce eleştirel tavır takınan aşırı sol Podemos Partisi’nin dört milletvekilinin desteği kararı meclisten geçirdi.

Yasanın gerekçesinde, "İsrail’in 7 Ekim 2023’te Hamas saldırılarına verdiği yanıt, Filistin halkına yönelik ayrım gözetmeyen bir saldırıya dönüştü. Euronews'in haberine göre uzmanların çoğu bu durumu soykırım olarak nitelendirmektedir" ifadeleri yer aldı. Yeni yasayla ayrıca askeri amaçla kullanılabilecek uçak yakıtlarının taşınması ve Gazze ile Batı Şeria’daki yasa dışı yerleşimlerden gelen ürünlerin reklamı da yasaklandı.

Hükümet, bu kararın 'İsrail’in saldırganlığına karşı alınan önlemler zincirinin bir parçası' olduğunu açıkladı.