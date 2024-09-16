Oba Makarna hisseleri borsada geçici olarak işleme kapatıldı

Oba Makarna'nın (OBAMS) Sakarya'daki fabrikasında dün patlama oldu. Yaşanan patlamanın ardından Oba Makarna hissesi Borsa İstanbul'da geçici olarak işleme kapatıldı.

Borsa İstanbul'dan Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) Oba Makarna hisselerine ilişkin açıklama geldi.

Yapılan KAP açıklamasında, OBAMS.E işlem sırası, şirketten istenen özel durum açıklaması KAP'ta yayınlanıncaya kadar geçici olarak işleme kapatıldığı aktarıldı.

Şirketin hisseleri geçtiğimiz haftanın son işlem gününde 35,5 lira seviyesinden haftayı geride bırakmıştı. Yeni günde ise meydana gelen patlama nedeniyle, işlemler kapatıldı.

4 SAATLİK OBA MAKARNA GRAFİĞİ

Hisselerin yeniden işleme açıklamasıyla beraber OBA makarna hisselerinde hareketlenmeler meydana gelebilir.

Yaşanılabilecek olası sert hareketlenmelere karşı tedbirli ani kar ve zarar satışlarından kaçınılmalı.

PATLAMA VE ŞİRKET AÇIKMASI

Anadolu Otoyolu Hendek gişeleri yakınlarında faaliyette bulunan makarna fabrikasındaki siloların yanındaki bölümde henüz belirlenemeyen sebeple patlama yaşandı. Patlamada bir kişi hayatını kaybederken 30 kişi ise yaralandı.

Şirketin yaptığı açıklama şu şekilde:

"Tesisimizin depolama kısmında meydana gelen ve üretim süreçlerinde uzun süreli bir aksamaya neden olması beklenmeyen patlamada önceliğimiz yaralılarımızın bir an önce sağlığına kavuşmasıdır.

Bu süreçte Gaziantep fabrikamızda üretim olağan akışıyla devam edecektir.

Yaralılarımızın sağlık durumuyla ilgili iyi haberleri en kısa sürede paylaşmak dileği ve umuduyla kamuoyunun bilgilerine sunarız.

BORSA İSTANBUL’DA SON DURUM

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,01 yükselişle 9.686,89 puandan başladı.

BIST 100 endeksi, haftanın son işlem gününü yüzde 1,73 değer kazancıyla 9.685,49 seviyesinden geride bırakmıştı.

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