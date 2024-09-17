Oba Makarna hisselerinde keskin düşüş

Kaynak: Haber Merkezi
Oba Makarna hisselerinde keskin düşüş

Sakarya'daki fabrikasında patlama meydana gelen Oba Makarna, hisseleri geçici işlem yasağı sonrasında tahtasının açıldığı işlem gününe sert düşüşle başladı.

Oba Makarna hisselerinde fabrikada yaşanan patlamanın ardından keskin düşüş görüldü.

Şirketin hisseleri işlem gününe yüzde 8'in üzerinde düşüşle başladı.

Hafta sonu Sakarya'da yaşanan ve bir kişinin yaşamını yitirdiği patlamanın ardından şirketin hisseleri geçici olarak işleme kapatılmıştı. Sonrasında şirketin hisselerinin işleme açılacağı aktarılmıştı.

PAY GERİ ALIM PROGRAMI AÇILDI

Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret AŞ, şirket iç kaynaklarından karşılanmak maksadıyla azami 400 milyon TL’lik pay geri alım programı açıklandı.

Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret AŞ, dün Adapazarı'ndaki fabrikasında yaşanan yangın sonrasında Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıklamada bulundu.

Şirket iç kaynaklarından karşılanmak amacıyla azami 400 milyon TL’lik pay geri alım programı başlatıldığı ifade eden açıklamada, geri alım programının maksadının, Adapazarı Hendek fabrikasında yaşanan yangın felaketi sebebiyle şirketin pay fiyatında oluşabilecek yakın ve ciddi bir kaybın engellenmesi, pay sahiplerinin korunması olduğu aktarıldı.

Yapılan açıklamaya göre, Yönetim Kurulu, geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının, şirketin çıkarılmış sermayesinin yaklaşık yüzde 2,09'unu temsil eden 10 milyon TL nominal değerde 10 milyon adet pay olarak tespit edilmesine ve geri alım için ayrılacak fonun şirket iç kaynaklarından karşılanmak için azami 400 milyon TL olmasına karar verdiği aktarıldı.

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