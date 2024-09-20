Oba Makarna'nın fabrika müdürü tutuklandı

Patlamada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 30 kişi de yaralanmıştı. Olayla ilgili fabrika sahibi 2 kişi, bir iş güvenliği uzmanı, değirmen sorumlusu ve elektrik bakım uzmanı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca, fabrika müdürünün adliyeden çıkarıldığı sırada yakınları, gazetecilerin görüntü almasını engellemek amacıyla şemsiye ve cep telefonu ışıklarıyla önlem aldı.

15 Eylül Pazar günü, Anadolu Otoyolu Hendek gişeleri mevkiinde faaliyet gösteren Oba Makarna fabrikasında meydana gelen patlama sonrası çıkan yangın, ekiplerin uzun süren müdahaleleri sonucunda kontrol altına alınabilmişti. Soğutma çalışmaları sırasında fabrika içinde bulunan 27 yaşındaki Mesut Şimay’ın cansız bedeni tespit edilmiş ve Akyazı ilçesinde son yolculuğuna uğurlanmıştı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde meydana gelen ve bir kişinin ölümüne, 30 kişinin yaralanmasına neden olan Oba Makarna fabrikasındaki patlamaya ilişkin soruşturma kapsamında, fabrika müdürü V.U. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, patlamanın nedenini araştırmak üzere iki müfettişin görevlendirildiğini açıklamıştı. Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, aralarında fabrika sahiplerinin ve yöneticilerin de bulunduğu yedi kişi ifade vermek üzere Hendek Adliyesi'ne çağrıldı.

Savcılıkta alınan ifadelerin ardından, altı şüpheli için gözaltı kararı verilirken bir kişi ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Bugün sağlık kontrollerinden geçirilen şüpheliler, Hendek Adalet Sarayı'na sevk edildi. Gece boyunca süren hakimlik sorgusu sonucunda fabrika müdürü V.U. tutuklandı.

FABRİKA SAHİPLERİ SERBEST

Fabrika sahipleri, iş güvenliği uzmanı, değirmen sorumlusu ve elektrik bakım uzmanı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Patlamanın sebebiyle ilgili araştırmalar devam ediyor.