Dünya Sağlık Örgütü’nün son verilerine göre obezite, Türkiye’de her 3 yetişkinden 1’ini etkiliyor. Uzmanlar, kilo alımının en büyük nedenini “ultra işlenmiş gıdalar” ve yüksek şeker-fruktoz içeren ürünler olarak gösteriyor.

Diyetisyenler, “Özellikle şekerli içeceklerin bir bardağında 10-15 küp şeker barındırdığına dikkat çekiyor. Bu tür içeceklerde en büyük tehlikelerden biri ise; vücudun bu sıvı kaloriyi fark etmediği için tokluk hissi yaratmaması ve kişinin farkına varmadan yüzlerce kalori alması olarak karşımıza çıkıyor.

Fast food zincirlerinin menülerindeki büyük boy patates kızartması ve gazoz kombinasyonu tek öğünde 1200-1500 kaloriye ulaşıyor. İşlenmiş et ürünleri (sosis, salam, sucuk) yüksek tuz ve doymuş yağ içerirken, trans yağ oranı yüksek margarin ve hazır kek-kurabiye grubu insülin direncini tetikliyor.

Market raflarında “light” etiketiyle satılan şekerli yoğurtlar ve hazır meyve suları da kandırıyor. Bir kutu meyve suyunda 8-10 tatlı kaşığı şeker bulunuyor. Beyaz unla yapılan beyaz ekmek, pirinç ve makarna ise kan şekerini hızla yükselterek yağ depolanmasını hızlandırıyor.

Uzmanlar uyarıyor: Haftada 2-3 kez bu listedeki gıdalardan tüketiyorsanız obezite riskiniz %70 artıyor. Çözüm ise tam tahıl, sebze, protein ve bol suyla dengeli beslenme olarak gösteriliyor.