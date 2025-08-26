Ergenlerde büyüyen tehdit: Obezite

Obeziteyi erken fark etmenin, doğru yönlendirmenin ve destek almanın geleceğin sağlıklı nesilleri için kritik öneme sahip olduğunu kaydeden Medicana Konya Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü'nden Op. Dr. Yılmaz Polat, ergenlikte obezitenin yalnızca bireysel değil toplumsal bir sorun olduğu vurguladı.

Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması (TBSA) 2017 verileriyle ilgili bilgi veren Op. Dr. Yılmaz Polat, "Buna göre 15-18 yaş grubundaki gençlerde obezite oranı yüzde 8,3, fazla kilolu oranı ise yüzde 14,6 seviyesindedir. Bu oranların temel nedenleri arasında yanlış beslenme alışkanlıkları, hareketsiz yaşam tarzı, uzun ekran süreleri, uyku bozuklukları ve psikolojik etkenler yer alıyor. Ayrıca aile tutumları ve sosyal çevre de riski artıran diğer önemli faktörler arasındadır" diye konuştu.

Obezitenin yalnızca fiziksel değil, psikolojik, gelişimsel ve kalp-damar sağlığı açısından da ciddi sonuçlar doğurduğunu belirten Op. Dr. Yılmaz Polat, bu yaş grubundaki gençlerde hem bedensel hem de ruhsal gelişimlerinin risk altında olduğunu ve ailelerin erken müdahale etmesi gerektiğini kaydetti.

ÇOK FAZLA SAĞLIK SORUNUNA NEDEN OLUYOR

Ergenlikte yaşanan obezitenin sadece estetik kaygı değil, gelecekte kronik hastalıklara yol açabilecek çok yönlü bir sağlık sorunu olduğunu vurgulayan Op. Dr. Yılmaz Polat, bu durumun ciddi sağlık riskleri taşıdığını belirterek riskleri şöyle sıraladı:

"Obezite psikolojik olarak özgüven eksikliği, depresyon, sosyal izolasyon, yeme bozuklukları gibi sorunlara neden olabilir. Fiziki olarak da tip 2 diyabet, hipertansiyon, kolesterol yüksekliği, karaciğer yağlanması, eklem sorunları, uyku apnesi, hormonal dengesizlikler, adet düzensizlikleri, gelişim bozuklukları, erken yaşta damar sertliği gibi sağlık sorunlarına yol açar."

ERGENLİKTE OBEZ OLAN YETİŞKİNLİKTE DE OBEZ KALIYOR

Op. Dr. Yılmaz Polat, obezitenin erken fark edilmesi ve profesyonel destek alınmasının gelecekte oluşabilecek kronik hastalıkların önüne geçmede kritik rol oynadığını belirterek şu ifadeleri kullandı: