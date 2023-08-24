Obezite gebeliğin bebeklere zararı ortaya çıktı. Uzmanı açıkladı

Genel Cerrahi ve Obezite Cerrahisi Uzmanı Doç.Dr. Muhammed Raşid Aykota, obezite döneminde yaşanılan gebelik sonrasında dünyaya gelen bebeklerde çok sayıda sağlık sorunu görüldüğünü açıkladı.

KAYNAK: İHA
Obezite gebeliğin bebeklere zararı ortaya çıktı. Uzmanı açıkladı

Genel Cerrahi ve Obezite Cerrahisi Uzmanı Doç.Dr. Muhammed Raşid Aykota, obezite olan gebelerde görülebilecek sağlık sorunları hakkında bilgiler verdi.

Obezite dönemindeki gebelik esnasında anne adayına ve bebeklere sağlık sorunları yaşatabileceğini belirten Genel Cerrahi ve Obezite Cerrahisi Uzmanı Doç.Dr. Muhammed Raşid Aykota, gebelik diyabeti (gestasyonel diyabet), plasenta previa (plasenta rahim ağzının önünde yer alması), Plasenta abrupya (plasenta ani olarak ayrılması), pre-eklampsi (gebelik esnasında yükselmiş tansiyon ve proteinli idrar), doğum ağırlığı yüksek bebek, C-seksiyon doğum, uyku apnesi, postpartum depresyon. Ayrıca obezite gebelikte bebeklerin doğum sonrası sağlık sorunlarına da yol açabilir. Bu sorunlar arasında bebeklerin obez olması, tip 2 diyabet, kardiyovasküler hastalıklar ve nefropatiler (böbrek hastalıkları) gibi sorunlar yaşanabileceğini söyledi.

Obezite Cerrahisinin gebelik açısından da önemli olduğunu, diyabetin düzene girerek doğurganlığı artırdığını belirten Genel Cerrahi ve Obezite Cerrahisi Uzmanı Doç.Dr. Muhammed Raşid Aykota, Obezite cerrahisi sonrası, kilo kaybı, hormonların düzelmesi, insülin direncinin kaybolması, diyabetin kontrol altın alınması gibi faktörler nedeniyle doğurganlıkta artış olabileceğini söyledi. Obezite Cerrahisi’nin ardından doğurganlığın artması nedeniyle korunma yollarına başvurulması gerektiğini belirten Doktor Aykota,” Özellikle, cerrahi sonrası kilo kaybının stabil hale geldiğinin görülmesi ve cerrahi sonrası en az 6 ay ila 1 yıl beklemeleri önerilir. Cerrahi sonrası doğurganlık arttığı için korunma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmalısınız. Ayrıca, obezite cerrahisi sonrası takip ve kontrollerinizi düzenli yaptırmalıs ve taburculuk sonrası önerilere dikkat etmelisiniz” şeklinde konuştu.

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