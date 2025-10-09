Dünya genelinde obezite ve fazla kiloyla mücadele sürerken, yeşil çayın bu küresel sağlık sorununa karşı doğal bir destek sunabileceği yönündeki bilimsel bulgular dikkatleri üzerine çekti.

Yayımlanan araştırmalar ve yabancı uzman görüşleri, özellikle yeşil çayın ana bileşenleri olan kateşinler ve kafeinin, metabolizmayı hızlandırma ve yağ oksidasyonunu artırma potansiyelini öne çıkardı.

BİLİMSEL VERİLER KATEŞİNLERİN ROLÜNÜ İŞARET ETTİ

Yapılan kapsamlı bir meta-analiz, yeşil çay kateşinlerinin bir miktar kilo kaybına ve kaybedilen kilonun korunmasına yardımcı olabileceğini gösterdi.

Hollanda'daki Maastricht Üniversitesi'nden Dr. Rick Hursel ve ekibinin gerçekleştirdiği bu analiz, kateşin veya EGCG (Epigallocatechin gallate) - kafein karışımının, kilo kaybı ve kilonun korunması üzerinde "küçük pozitif bir etki" oluşturduğunu ifade etti.

Çalışma, yeşil çayın etkinliğinin, kişinin günlük kafein alım alışkanlığına ve etnik kökenine göre değişkenlik gösterebileceği sonucuna vardı.

Dr. Hursel, "Kateşinler, özellikle düşük düzenli kafein tüketen bireylerde, önemli düzeyde vücut ağırlığı ve vücut kitle indeksinde (BMI) azalma sağladı" açıklamasını yaptı.

YAĞ YAKIMI VE ENERJİ HARCAMASI ÜZERİNDEKİ MEKANİZMA

Yeşil çayın obeziteye karşı sunduğu desteğin temelinde, içerdiği biyoaktif bileşiklerin vücudun enerji harcamasını artırması ve yağ metabolizmasını değiştirmesi yatıyor.

Uzmanlar, kateşinlerin termojenez (vücut ısısı üreterek enerji yakma) sürecini uyararak ve yağ oksidasyonunu teşvik ederek etki ettiğini belirtti.

UZMANLARDAN TEMKİNLİ YAKLAŞIM: 'TEK BAŞINA MUCİZE DEĞİL'

Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu'nda Beslenme ve Epidemiyoloji Bölümü Başkanı olan Dr. Frank Hu, sağlıklı bir yaşam tarzının önemine vurgu yaptı.

Dr. Hu'nun obezite ve diyabet üzerine yaptığı araştırmalar, genel olarak beslenme alışkanlıkları ve yaşam biçimi değişikliklerinin kritik rolünü vurguladı.

Yeşil çay takviyelerinin faydaları üzerine yapılan bazı kapsamlı incelemeler, bu takviyelerin, fazla kilolu veya obez yetişkinlerde kilo kaybı üzerinde "istatistiksel olarak anlamlı olmayan, çok küçük bir kayıp" meydana getirdiğini kaydetti.

Ancak, Penn State Üniversitesi'nden araştırmacılar tarafından yüksek yağlı diyet uygulanan fareler üzerinde yapılan bir deney, kafeinsiz yeşil çay özütü ile düzenli egzersizin birleştirilmesinin, sadece egzersiz yapmaktan veya sadece özüt almaktan "çok daha belirgin" sonuçlar oluşturduğunu gözlemledi.

Bu bulgular, yeşil çayın tek başına bir mucize çözümü olmasa da, dengeli bir diyet ve aktif bir yaşam tarzıyla birleştiğinde metabolik sağlığa ek faydalar sunabileceği yönünde güçlü bir kanıt sundu.

Araştırmaların sonuçları, yeşil çay özlerinin veya yüksek kateşin içeren içeceğin vücut kitle indeksi, vücut yağı ve bel çevresinde azalmalar sağlayabileceğini gösterse de, bu etkinin genel olarak mütevazı düzeyde olduğu sonucuna varıldı.

Bilim insanları, yeşil çayın etkisinin kişiden kişiye değişebileceği ve en iyi sonuçların, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite ile bütünleşik bir yaklaşımla elde edilebileceği konusunda uzlaştı.