Ocak ayında trafiğe kayıtlı araç verileri açıklandı

Açıklanan verilere göre, ocakta trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 33,3 artarak 213 bin 493'e yükseldi.

Aynı dönemde kaydı silinen taşıt sayısı ise yüzde 9,3 artarak 2 bin 171'e yükseldi. Buna göre trafikteki toplam taşıt sayısı, yılın ilk ayında 211 bin 322 adet artış gösterdi.

Trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 53,1'ini otomobil, yüzde 28,2'sini motosiklet, yüzde 12,6'sını kamyonet, yüzde 2,4'ünü kamyon, yüzde 2,1'ini traktör, yüzde 1'ini minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

OCAKTA TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI BİR ÖNCEKİ AYA ORANLA İSE YÜZDE 7,1 ARTIŞ GÖSTERDİ.

Bu artış kamyonda yüzde 111,7, minibüste yüzde 109,9, özel amaçlı taşıtta yüzde 70,8, otobüste yüzde 47,2, kamyonette yüzde 39,9, otomobilde yüzde 25,6 oldu. Ocakta traktörde yüzde 50,5 ve motosiklette yüzde 21,1 azaldı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıtların ocakta yıllık değişimlerine bakıldığında, minibüste yüzde 71,5, otobüste yüzde 62,1, motosiklette yüzde 48,4, özel amaçlı taşıtta yüzde 42,4, otomobilde yüzde 39,2, kamyonette yüzde 8,4 ve kamyonda yüzde 0,6 artış, traktörde yüzde 26,4 azaldığı görüldü.