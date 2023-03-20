Ocakta unutulan tava tutuştu. Evi yaktı

Edine Keşan'da üç katlı bir binanın ikinci katında, yangın çıktı.

YANAN TAVAYI ATARKEN YARALANDI

Yanan evde yaşayan Azime Çıbık (71), mutfakta kızartma yapmak için koyduğu yağ dolu tavayı ocakta unuttu. Bir süre sonra, tavanın alev almasıyla, mutfakta yangın çıktı. Durumu fark eden Çıbık, yanan tavayı eline alıp mutfak penceresinden dışarı atmak isterken düşürdü.

Azime Çıbık'ın, yanan kızgın yağ dolu tavanın üzerine su dökmesiyle alevler daha da büyüdü. Dumandan etkilenen ve ellerinde yanıklar oluşan Çıbık yaralandı.

EŞİNİN YARALANDIĞINI GÖREN ADAM FENALAŞTI

Durumu fark eden komşuları, yaralı Azime Çıbık'ı dışarı çıkarıp, 112'ye haber verdi. İhbarla adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, yangını yaklaşık 20-25 dakikada söndürdü. Mutfakta büyük çapta maddi hasar oluştu.

Eve gelen Necati Çıbık da eşinin yaralandığını görüp fenalaştı.

Azime ve Necati Çıbık çifti, ambulanslarla kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor. (DHA)