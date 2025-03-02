'Öcalan bu çağrıyı bedavaya yapmadı' İsmail Saymaz madde madde sıraladı

Halk TV’ yayınına bağlanan İsmail Saymaz, terör örgütü PKK’nın Abdullah Öcalan’ın silah bırakma çağrısına verdiği yanıtı masaya yatırdı.



''İKTİDAR VE MEDYASI BUNU GİZLEMEK İSTİYOR''

İsmail Saymaz, iktidar ve ona yakın medya kuruluşlarının, her ne kadar Öcalan’ın silah bırakma çağrısını koşulsuz bir adım gibi vermeye çalışsa da Öcalan'ın, bu çağrıyı belirli talepler karşılığında yaptığını savundu.



Sırrı Süreyya Önder’in konuşmalarından da bu isteklerin ipuçlarının alındığını aktara İsmail Saymaz , "Öcalan’ın çağrısında doğrudan yer almasa da, demokratik ve hukuki güvencelerin sağlanması talebi var" dedi.

İsmail Saymaz "Öcalan, örgütün feshedilmesi çağrısını yaptı ama bunu bedava yapmadı. Demokratik siyaset ve hukuki güvenceler sağlanmadan PKK'nın silah bırakması mümkün görünmüyor." değerlendirmesini yaptı.



PKK HANGİ ŞARTLARI ÖNE SÜRDÜ?

İsmail Saymaz, DEM Parti Eş Başkan Yardımcısı Tayip Temel ile bir görüşme yaptığını söyleyerek bu görüme ışığında PKK’nın silah bırakmak için 3 temel talep ileri sürdüğünü söyleyebileceğini belirtti.

İsmail Saymaz'ın aktardığına göre ilk madde olarak Öcalan ve diğer PKK’lı mahkumlar için infaz indirimi isteniyor. İkinci talep ise dağda bulunan PKK üyelerinin sivil hayata dönüşlerinin güvence altına alınması. Üçüncü talepleri ise Kürt kimliğinin ve siyasi örgütlenmenin güvence altına alınması, ve kayyum uygulamalarının son verilmesi...

''ÖCALAN KANDİL'E Mİ GİDECEK?"

Saymaz, PKK’nın ateşkes ilan etmesine rağmen Öcalan’ın fiziki veya fiili olarak örgütün kongresine katılmasını şart koştuğunu ifade etti. "PKK kongresi nerede yapılacak? Elbette Kandil’de. Yani Öcalan’ın ya oraya gitmesi ya da doğrudan bağlanması gerekiyor" dedi.



"ÖCALAN ÇAĞRIYI BEDAVA YAPMADI''

"Öcalan, örgütün feshedilmesi çağrısını yaptı ama bunu bedava yapmadı. Demokratik siyaset ve hukuki güvenceler sağlanmadan PKK'nın silah bırakması mümkün görünmüyor."