Bu yıl 10 Kasım’da okulların tatil olması nedeniyle İzmir’de Buca Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi'nde tatil öncesi düzenlenen İstiklal Marşı töreninde öğrencilerin Andımız'ı okumasına okul müdürü engel olmak istedi. Öğrenciler, buna rağmen Andımız'ın okurken, okul müdürünün müdahale girişimi kamere görüntülerine yansıdı.

ÖĞRENCİLER ANDIMIZ'I OKUMAK İSTEDİ

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2025-2026 eğitim öğretim yılında Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 87. yılı olan10 Kasım’ı içine alan haftayı ara tatil olarak belirlemesi nedeniyle Buca Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, dün İstiklal Marşı töreni öncesinde Andımız’ı okumak istediler.

OKUL MÜDÜRÜ ANDIMIZI ENGELLEMEYE ÇALIŞTI

Bir öğrenci okul girişindeki merdivenlere çıkarak arkadaşlarına Andımız’ı okuturken, okul müdürü Seldanur Çiller, öğrencileri engellemeye çalıştı.

Çiller’in, merdivenlere çıkarak oradaki öğrenciyi kolundan ittiği ve Andımız okunmasını engellemeye çalıştığı görüntüler kamera görüntülerine yansıdı.

TARTAKLADIĞI ÇOCUĞA: YERİNE GEÇ

Çiller'in tartakladığı çocuğa 'yerine geç' dediği görüntülerde duyuldu. Buna rağmen öğrenciler, Andımız'ı okudu.

2013 YILINDA ANDIMIZ KALDIRILMIŞTI

2013 yılında Başbakan döneminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Demokratikleşme Paketi'ni açıklamış. Erdoğan, "İlkokullardaki öğrenci andı uygulamasını kaldırıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan'ın açıkladığı demokratikleşme paketiyle okullarda 'Andımız'ın okunmasına son verilecek olmasını protesto etmek için MHP Genel Merkezi binasına büyük Türk bayrağı ve andımızın yer aldığı bir afiş asılmıştı.

Danıştay’ın Andımız’ın kaldırılmasına ilişkin yönetmeliği iptal edilen kararı sonrasında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den açıklama gelmişti. Bahçeli Danıştay’ın verdiği kararı desteklerken, Andımız kararına tepki gösteren iktidarı da eleştirdi. Bahçeli, “Andımızdan rahatsız olmaya, Andımızı hırpalamaya ve yaftalamaya hiç kimsenin hakkı yoktur” ifadelerini kullanmıştı.

Aynı Bahçeli ise bugünlerde andımızdan bahsetmezken, şu anda 2’nci açılım sürecinde terör örgütü PKK’nın kurucusu Abdullah Öcalan’ı Meclis’e davet edip, ‘örgütü lağvetmesini’ istedi. Bugünlerde ise Meclis'in Öcalan'ın yanına gitmesi veya Öcalan'ın Meclis'e gelmesi gündeme gelirken, andımızın bu şekilde engellenmesi büyük dikkat çekti.