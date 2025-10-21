İktidarın 'Terörsüz Türkiye' adımları devam ederken, MHP lideri Devlet Bahçeli ve DEM Parti'den Öcalan'ın Meclis'te birçok partiden vekilin katılımıyla kurulan "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu"na konuşması çağrısı gündemdeki yerini koruyor.

8 GÖZALTI VAR

Diyarbakır’da terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’a "özgürlük" talebiyle yapılan yürüyüşte polise yönelik kullandıkları "düşman" ifadesi nedeniyle DEM Parti Gençlik Meclisi üyesi 8 kişi bu sabah saatlerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin polis merkezinde sorguları sürüyor