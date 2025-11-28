İktidarın başlattığı İmralı süreci adımları 24 Kasım'da Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun üç üyesinin PKK lideri Abdullah Öcalan'a yaptığı ziyaret ile devam ediyor. 3 saat sürdüğü belirtilen görüşmenin ayrıntıları merak edilirken; Öcalan'ın avukatından gelen açıklama dikkat çekti.

Vatana ihanetten hükümlü terörist Abdullah Öalan'ın avukatı İbrahim Bilmez, İmralı Adası'nda cezaevi koşullarının iyileştirildiğini duyurdu. Bilmez, İmralı Cezaevi’ndeki tecrit koşullarının hafifletildiğini ve cezaevi yönetiminin yaklaşımında önemli değişiklikler olduğunu açıkladı.

Rudaw'ın haberine göre; Bilmez, 2019’dan bu yana ilk kez Öcalan ile görüşme izni aldığını ve cezaevinde gözle görülür bir değişim yaşandığını belirtti.

Avukat Bilmez’in aktardığına göre, cezaevi görevlilerinin tavrı eskiye kıyasla “daha saygılı” hale geldi. Bilmez, Öcalan’ın yeni haklarını şöyle sıraladı:

“Öcalan artık cezaevinde bulunan PKK ile bağlantılı diğer mahkûmlarla etkileşime geçebiliyor ve görüşebiliyor. Kitap okuma hakkı devam ederken, bazı televizyon kanallarını izlemesine de izin veriliyor. İyileştirmelere rağmen Öcalan’ın internet erişimine izin verilmiyor”

Öcalan’ın görüşme sonrası sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Bilmez, terörist Öcalan'ın İmralı Süreci'ne olan inancını sürdürdüğünü vurguladı. Bilmez, "Azmi ve iradesi değişmeden duruyor. Hiçbir şey eksilmemiş. Kürt sorununun demokratik çözümü için çabalamaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ önceki gün yaptığı açıklamada Öcalan'ın 'serbest bırakılma' planını madde madde anlattı. Özdağ'ın "Bir süre İmralı’daki villada yaşayacak. Özel kalem müdürü olacak biriyle evlenecek. İmralı’dayken eşi aracılığıyla dünyayla temas kuracak. Bu arada dışarı çıkarılıp geri getirilecek ve son aşamada da tamamen serbest bırakılacak" açıklaması da gündemdeki yerini koruyor.