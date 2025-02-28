Öcalan'ın çağrısı sonrası efsane Bakan'dan sert çıkış

Teröristbaşı Öcalan'ın dün yaptığı açıklamanın yankıları sürmeye devam ediyor. Eski İçişleri Bakanı ve Yurt Partisi Genel Başkanı Sadettin Tantan, Öcalan'ın çağrısı sonrası sosyal medya hesabı X'ten sert açıklamalarda bulundu.

Tantan, AKP'yi eleştirirken, "Bebek katilini bir aktör olarak gündeme sokmak en hafif tabirle derin bir gaflettir. Hiçbir vasfı ve hükmü olmayan, bebek katili, teröristbaşından medet ummak büyük bir acziyettir." dedi

SADETTİN TANTAN'IN AÇIKLAMASI

Sadettin Tantan'ın X hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Türk Devleti 1999’da teröristbaşını yakalayarak terör örgütünü bitme noktasına getirmiş 2002’de iktidar terörsüz bir şekilde AKP’ye devredilmiştir. ABD, İsrail ve İngiltere’nin bölgemizde icra ettiği küresel oyunun merkezinde Türkiye hedeftir. Ancak Türkiye büyük ve güçlü olarak tehdit kimden gelirse gelsin bertaraf edebilecek kudrettedir. Bu noktada; Türkiye’nin asıl yoğunlaşması gereken mesele ABD destekli YPG’nin etkisiz hale getirilmesidir. Yarın Trump YPG’yi aynı pozisyonda tutarsa İktidar YPG’nin üzerine Trump’a rağmen gidebilecek midir?

Bebek katilini bir aktör olarak gündeme sokmak en hafif tabirle derin bir gaflettir. Suriye’deki Türk aşiretlerinin İsrail ve İngiliz istihbaratının etkisinden kurtarılarak, YPG’nin imha süreci başlatılmalıdır. Hiçbir vasfı ve hükmü olmayan, bebek katili, teröristbaşından medet ummak büyük bir acziyettir. Türkiye bu şahsı 1999’da yakalamış ve tutsak etmiştir. Bundan sonra yapılması gereken mevcut tehditleri etkisiz hale getirmektir. Sayıları milyonlarla ifade edilen sığınmacı ve yabancıların akıbetinin ne olacağı iktidarda da muhalefette de gündemdışı tutulmaktadır.

İktidarın güvenlik politikalarındaki yanlışlarını dile getiremeyenlerin de bu süreçte iyi bir sınav vermediğinin altını çizmek gerekir. Türkiye’nin iki parti arasındaki siyasi yoksunluğa mahkum edilmesi kabul edilemez. Bu yoksunluğu aşmak için erken seçim şarttır.

Yurt Partisi; Türkiye’nin menfaatleri için doğruları cesurca söylemekten asla geri durmayacaktır. Bu yurt bizim sahip çıkacağız!"