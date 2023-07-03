OceanGate Titan yolcuları kimlerdi? Titan yolcuları neden öldü?

Titanik enkazını görmek amaçlı Atlantik Okyanusu’na düzenlenen dalış sırasında kaybolan OceanGate Titan patiskafın yolculuğu saatler sonra yolcuların ölümüyle sonuçlandı. Peki, OceanGate Titan yolcuları kimlerdi? Titan yolcuları neden öldü?

OceanGate Titan yolcuları kimlerdi? Titan yolcuları neden öldü?

Yolcularına mezar olan OceanGate Titan faciasından geriye Titan yolcularının anıları kaldı. Tüm dünyada yankı uyandıran OceanGate Titan kazasında hayatını kaybeden yolcuların kim olduğu merak ediliyor. Peki, OceanGate Titan yolcuları kimlerdi? Titan yolcuları neden öldü?

Titanik'in enkazını görmek isteyen turistleri taşıyan ancak Atlas Okyanusu'na dalış yaptığı sırada gerçekleşen ani bir patlama nedeniyle 5 kişiye mezar olan Titan hala dünya gündeminde yeralıyor.

TİTAN YOLCULARI KİMLERDİ?

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ŞEHZADE VE SÜLEYMAN DAWOOD

Pakistan kökenli İngiliz Shahzada ve Suleman Dawood, gemide yer alan bir baba ve çocuğu. 58 yaşındaki milyarder iş adamı Shahzada keşiflere katılmayı severken oğlu Suleman da bir üniversitede okuyordu.

FRANSIZ KAŞİF VE ARAŞTIRMACI PAUL-HENRY NARGEOLET

1987’de Titanik’e ilk dalan kişi olan 73 yaşındaki “Bay Titanik” lakaplı Nargeolet, 1993’te de gemiden yüzeye ilk nesne çıkaran kişi unvanını almış, 800 farklı objeyi karaya çıkarmıştı.

KAŞİF HAMİSH HARDİNG

Bir pilot alan Harding daha önce dünyanın etrafında bir tur atmıştı. Bu turda ona eşlik eden emekli NASA astronotu Terry Virts, “O gerçek bir kaşif. Uzaya çıkmak da deniz altına inmek de ilgi alanında” demişti. Harding’in üç de Guiness Dünya Rekoru bulunuyor.

OCENGATE CEO’SU STOCKTON RUSH

Şirketin yöneticisi olan Rush, denizaltının teknolojilerine en hakim kişi. Bu yolculukta denizaltına o kaptanlık yapıyor.

TİTAN YOLCULARI NEDEN ÖLDÜ?

Kuzey Atlantik'te kaybolan Titan denizaltısındaki beş kişinin tamamının hayatını kaybettiği açıklandı.

ABD Sahil Güvenlik yetkilileri, Titan'dakilerin denizaltıdaki basınç kaybından kaynaklanan patlama sonucu hayatını kaybettiklerini duyurdu.

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