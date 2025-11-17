YENİÇAĞ - Ordu / Ali Yazan

Ordu, Samsun ve Giresun Oda/Borsalarının Genel Sekreter ve Yardımcıları, Ticaret Bakanlığı Başmüfettişi Dr. Süleyman Ruhi Aydemir'den kapsamlı uygulama eğitimi aldı.

Ordu Ticaret Borsası ve Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) ev sahipliğinde, bölge oda ve borsaların üst düzey yöneticilerine yönelik önemli bir eğitim programı gerçekleştirildi.

Eğitim, Ticaret Bakanlığı Başmüfettişi Dr. Süleyman Ruhi Aydemir tarafından verildi. Program, Bafra, Çarşamba, Terme, Ünye, Fatsa, Bulancak ve Giresun Oda/Borsalarının Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcılarının katılımıyla "İleri Düzey Mevzuat ve Uygulama Eğitimi" başlığı altında düzenlendi.

Eğitimin temel amacı, farklı Oda ve Borsalar arasındaki uygulamalarda birliğin sağlanması ve mevzuatın doğru yorumlanması oldu.

Katılımcılar, bu program sayesinde sadece mevzuat bilgilerini tazelemekle kalmadı, aynı zamanda kurumlar arası dayanışmanın ve birliğin pekiştirilmesine katkı sağladı. Eğitimde, uygulamadaki sorunlar ve çözüm önerileri tartışılarak deneyim aktarımı yapılması da hedeflendi.

Bölgesel işbirliğini güçlendiren bu tür eğitimlerin, Oda ve Borsaların üyelerine sunduğu hizmet kalitesini artırması bekleniyor.