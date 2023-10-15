Odegaard'dan flaş Real Madrid itirafı

Arsenal'in Norveçli yıldızı Martin Odegaard, Real Madrid günleri hakkında konuştu. Odegaard "Eğer Madrid'den ayrılmasaydım bugün bulunduğum seviyeye ulaşamazdım" dedi.

Odegaard'dan flaş Real Madrid itirafı

Real Madrid'den 2021 yılında bonservisi alınan ve Arsenal'in yolunu tutan Martin Odegaard, kariyeri hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte Odegaard'ın açıklamaları;

-Madrid'de geçirdiğim dönem iyiydi. Belki bazıları aksini düşünse de bu olumlu bir aşamaydı. Çok şey öğrendim, çok olgunlaştım ve dünyanın en iyi oyuncularından bazılarıyla antrenman yapma fırsatı buldum. Ama sonuçta ayrılmak benim için en doğru karardı, daha çok oynamak ve gelişmeye devam etmek istiyordum. Madrid'de oynadım ve keyif aldım. Belki fırsat çok erken geldi ama Harika bir deneyimdi. Verdiğim karardan ve gidişatından memnunum. Eğer Madrid'den ayrılmasaydım bugün bulunduğum seviyeye ulaşamazdım.

24 yaşındaki yıldız Arsenal formasıyla toplamda 117 resmi maça çıktı.

Bu karşılaşmalarda 28 gol atıp 16 asistlik katkı sağladı.

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