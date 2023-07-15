Ödem attıran 10 besin ortaya çıktı

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Ödem attıran besinlerin ortaya çıkması dikkat çekti.
İŞTE ÖDEM ATTIRAN 10 BESİN…
-Kayısı
-Kiraz sapı
-Salatalık
-Yulaf
-Yoğurt
-Yeşil çay
-Kivi
-Su
-Ananas
-Maydanoz
ÖDEM NEDİR?
Ödem, vücutta damarlardan dokulara sızan aşırı sıvının neden olduğu şişliktir. Vücudun herhangi bir bölümünü etkilese de eller, kollar, ayaklar, ayak bilekleri ve bacaklarda daha fazla fark edilir.
ÖDEM NEDEN OLUR?
Ödem, vücudunuzdaki küçük kan damarlarının (kılcal damarlar) sıvı sızdırması nedeniyle oluşur.
Sızan sıvı, damar çevresindeki. dokularda birikir ve şişmeye neden olur. Kalp, karaciğer ve böbrek hastalıklarında ortaya çıkan ödem, vücuttaki fazla sıvıyı tutan tuzun atılamamasından kaynaklanır.
Hafif ödem vakaları şunlardan kaynaklanabilir:Çok uzun süre aynı pozisyonda oturmak veya yatmak
Çok fazla tuzlu yiyecek yemek
Adet öncesi hormonal değişim
Hamilelik
Ödem ayrıca bazı ilaçların yan etkisi olarak ortaya çıkabilir. Bu ilaçlardan bazıları:
Yüksek tansiyon ilaçları
Nonsteroidal antiinflamatuar ilaçlar
Steroidler
Östrojenler
Tiazolidinedionlar adı verilen bir grup diyabet ilacı