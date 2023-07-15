Ödem attıran 10 besin ortaya çıktı

Doğru şekilde beslenerek ödem atmanın kolay olduğu bildirildi. Ödem attıran 10 besin ortaya çıktı. Detaylar haberimizde…

Ödem attıran 10 besin ortaya çıktı

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Ödem attıran besinlerin ortaya çıkması dikkat çekti.

İŞTE ÖDEM ATTIRAN 10 BESİN…

-Kayısı

-Kiraz sapı

-Salatalık

-Yulaf

-Yoğurt

-Yeşil çay

-Kivi

-Su

-Ananas

-Maydanoz

ÖDEM NEDİR?

Ödem, vücutta damarlardan dokulara sızan aşırı sıvının neden olduğu şişliktir. Vücudun herhangi bir bölümünü etkilese de eller, kollar, ayaklar, ayak bilekleri ve bacaklarda daha fazla fark edilir.

ÖDEM NEDEN OLUR?

Ödem, vücudunuzdaki küçük kan damarlarının (kılcal damarlar) sıvı sızdırması nedeniyle oluşur.

Sızan sıvı, damar çevresindeki. dokularda birikir ve şişmeye neden olur. Kalp, karaciğer ve böbrek hastalıklarında ortaya çıkan ödem, vücuttaki fazla sıvıyı tutan tuzun atılamamasından kaynaklanır.

Hafif ödem vakaları şunlardan kaynaklanabilir:Çok uzun süre aynı pozisyonda oturmak veya yatmak

Çok fazla tuzlu yiyecek yemek

Adet öncesi hormonal değişim

Hamilelik

Ödem ayrıca bazı ilaçların yan etkisi olarak ortaya çıkabilir. Bu ilaçlardan bazıları:

Yüksek tansiyon ilaçları

Nonsteroidal antiinflamatuar ilaçlar

Steroidler

Östrojenler

Tiazolidinedionlar adı verilen bir grup diyabet ilacı

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