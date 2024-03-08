Ödemeler bugün hesaplara yatacak. Bakanlık duyurdu

Tarım ve Orman Bakanlığı, sosyal medya hesabı X’den yaptığı paylaşımda, 399 milyon 724 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.

Yapılan paylaşımda, çiftçilere hububat-baklagil ve dane mısır desteği olarak 229 milyon 199 bin lira, hastalıktan ari işletme desteği olarak 85 milyon 396 bin lira, tarımsal sulama amaçlı su kullanım hizmet bedeli desteği 63 milyon 752 bin 293 lira, kırsal kalkınma yatırım desteği olarak ise 21 milyon 376 bin 707 lira destek yapıldığı açıklandı.