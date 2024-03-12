Ödemeler dengesi verileri açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, ocak ayında cari işlemler hesabı 2 milyar 556 milyon dolar açık verdi.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, ocakta 4 milyar 448 milyon dolar oldu.

İlgili dönemde hizmetler dengesi kaynaklı girişler 2 milyar 792 milyon dolar olurken, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de 2 milyar 195 milyon dolar olarak açıklandı.

Birincil gelir dengesi kaleminde 856 milyon dolarlık, ikincil gelir dengesi kaleminde ise 44 milyon dolarlık net çıkış görüldü.