Ödemiş'te orman işçisi şehit oldu! Yangın bu kez içimizi yaktı

İzmir Ödemiş'te orman yangınına müdahale eden orman işçisi İbrahim Demir şehit oldu.
Acı haberi Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı duyurdu.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yumaklı şu ifadeleri kullandı:
Orman işçimiz İbrahim Demir, İzmir Ödemiş’teki yangında yeşil vatanı korumak için mücadele verirken şehit olmuştur.
İzmir’deki yangınların nedeni resmen açıklandı: Havadan ve karadan müdahale sürüyor
Yeşil Vatan’ı canı pahasına savunan kardeşimize Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum.
Orman camiamızın ve milletimizin başı sağolsun.
Aynı yangın bölgesinde yaralanan şoför Ragıp Şahin kardeşimize de acil şifalar diliyorum.
Orman işçimiz İbrahim Demir, İzmir Ödemiş’teki yangında yeşil vatanı korumak için mücadele verirken şehit olmuştur.— İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) July 3, 2025
Yeşil Vatan’ı canı pahasına savunan kardeşimize Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum.
Orman camiamızın ve milletimizin başı sağolsun.
Aynı… pic.twitter.com/ua6tsIQOdc