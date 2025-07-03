Ödemiş'te orman işçisi şehit oldu! Yangın bu kez içimizi yaktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ödemiş'te orman işçisi şehit oldu! Yangın bu kez içimizi yaktı

İzmir Ödemiş'teki yangında orman işçisi İbrahim Demir hayatını kaybetti.

İzmir Ödemiş'te orman yangınına müdahale eden orman işçisi İbrahim Demir şehit oldu.

Acı haberi Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı duyurdu.

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Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yumaklı şu ifadeleri kullandı:

Orman işçimiz İbrahim Demir, İzmir Ödemiş’teki yangında yeşil vatanı korumak için mücadele verirken şehit olmuştur.

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Yeşil Vatan’ı canı pahasına savunan kardeşimize Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum.

Orman camiamızın ve milletimizin başı sağolsun.

Aynı yangın bölgesinde yaralanan şoför Ragıp Şahin kardeşimize de acil şifalar diliyorum.

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