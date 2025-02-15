Ödüllü içecek devi iflas etti. Zincir marketlerde satılıyordu

Düzenleme: Kaynak: Artı49
Ödüllü içecek devi iflas etti. Zincir marketlerde satılıyordu

Almanya'da artık ekmekleri bira üretiminde kullanan ünlü içecek üreticisi Knärzje iflas etti. 2023 yılında “Ürün Tasarımı: Ambalaj” kategorisinde “Red Dot Tasarım Ödülü”nü kazanan şirketin ürünleri Kaufland ve Edeka gibi süpermarketlerde satılıyordu.

Almanya'nın ödüllü içecek üreticisi Knärzje, bira üretiminde ekmek kullanarak israfı azaltmayı hedefledi, ancak ekonomik zorluklar ve artan rekabet nedeniyle iflas etti ve stratejik ortaklar arıyor.

Almanya'nın Frankfurt merkezli yenilikçi içecek üreticisi Knärzje, bira üretiminde artık ekmek kullanarak gıda israfını önlemeyi amaçlayan projeyle dikkat çekmişti. Şirket, şimdiye kadar 17.000 kilogram ekmeği israf olmaktan kurtarmayı başarmıştı. Ancak ekonomik zorluklar ve bira pazarındaki yoğun rekabet nedeniyle iflas ettiğini açıkladı. Şirket, stratejik ortaklar arayarak faaliyetlerini sürdürebilmek için çözüm arıyor.

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Knärzje, 2023 yılında "Ürün Tasarımı: Ambalaj" kategorisinde kazandığı prestijli "Red Dot Tasarım Ödülü" ile de adını duyurmuştu. Şirketin ürettiği bira, Kaufland ve Edeka gibi büyük süpermarketlerde satışa sunuluyordu. Ancak pazarın zorlu koşulları, şirketin sürdürülebilirliğini tehlikeye soktu. Ekonomik sıkıntılar, özellikle içki pazarındaki artan rekabet ile birleşince Knärzje, zorlu bir karar almak zorunda kaldı.

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Almanya'da gıda israfı büyük bir sorun teşkil ediyor. Federal Gıda ve Tarım Bakanlığı'na (BMEL) göre, her yıl 11 milyon ton gıda israfı meydana geliyor. Bunların arasında bozulmuş gıdaların yanı sıra yenilebilir ama atılmak zorunda kalan ürünler de yer alıyor. Sebze, meyve, süt ürünleri ve ekmek gibi gıdalar her yıl çöpe gidiyor. Knärzje bu duruma karşı çözüm arayan ender girişimlerden biri olarak dikkat çekmişti.

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Şirket, bira üretiminde kullandığı ekmekle sadece gıda israfını azaltmakla kalmayıp, çevreye duyarlı bir yaklaşım sergiliyordu. Ancak şu an için şirketin geleceği belirsiz. Knärzje, iflasını duyurmuş ve çözüm arayışına girmiş durumda. Şirket, bu zorlu dönemi atlatmak için yeni iş ortaklarıyla bir çözüm arıyor.

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