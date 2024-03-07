Ofise giren leoparı gören çocuk soğukkanlılıkla bakın nasıl kaçtı

Kaynak: İHA
Ofise giren leoparı gören çocuk soğukkanlılıkla bakın nasıl kaçtı
Hindistan'da bir çocuk soğukkanlılıkla bakın leopardan nasıl kurtuldu. İşte o anlar.

Hindistan'da ofisin kapısını açık göre bir leopar içeri dalınca, telefonla oynayan 12 yaşındaki çocuk ölümle burun buruna geldi. Sessizce odadan çıkıp kapıyı kapatan çocuk canını kurtardı

Hindistan’ın Maharashtra eyaletinde telefonla oynayan 12 yaşındaki Mohit Ahire, bulunduğu ofise leoparın girdiğini görünce soğukkanlılıkla leoparın arkasından kapıyı kapatarak kaçtı.

Maharashtra eyaletinde bir düğün salonunun ofisinde şarjdaki telefonuyla oyun oynayan Mohit Ahire, ofise leoparın girdiğini gördü. Leoparın içeriye girmesi karşısında soğukkanlılığını koruyan Ahire, hemen telefonunu alıp ofisten çıkarak kapıyı leoparın arkasından kapattı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Ahire’nin sakin ve hızlı hareketleri dikkat çekti. Olay yerine gelen ekiplerin daha sonra leoparı sakinleştirerek ormana bıraktığı belirtildi.

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