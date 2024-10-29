Ofisten çalışmayan işten çıkarılacak! Ocak ayından itibaren uygulanacak

İsrail’in Gazze’ye saldırıları nedeniyle boykotun odağında olan dünyanın en ünlü kahve zinciri Starbucks’ta çalışanlara kötü haber geldi.

Şirket, Ocak 2025’ten itibaren yeni düzenlemeye gideceğini duyurdu. Şirket ofis politikasıyla ilgili çalışanlara e-posta gönderdi

Dünyaca ünlü kahve zinciri Starbucks​, ofis​ çalışanlarına haftada üç gün ofise gelip çalışmayan personelin işten çıkarılabileceğine dair e-posta gönderdiğini açıkladı.

Starbucks, Ocak ayından itibaren hayata geçireceği yeni düzenlemeyle birlikte çalışanların ofise geri dönüşünü standart bir süreçle sağlamayı hedefliyor.

Edinilen bilgiye göre Starbucks’ın şirket içine gönderilen bir e-postada, “Ofis politikasına uymayanlar hakkında gerekli işlemler yapılacak, bu işlem işten çıkarılmaya kadar gidebilir” ifadeler kullanılması çalışanlar arasında büyük tedirginliğe neden oldu.