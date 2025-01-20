Öfkeli damat dehşet saçtı! Önce eşini bıçakladı ardından kayınpederini vurdu

İstanbul Esenyurt'ta Gökhan Ö. isimli adam, önce dinî nikahlı eşini bıçakla yaraladı, ardından ise Arnavutköy'de kayınpederini silahla vurarak kayıplara karıştı. Hastaneye kaldırılan babanın durumunun ağır olduğu, kızının ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri ise şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, 05.00 sıralarında Esenyurt Piri Reis Mahallesi Novarist isimli sitede yaşandı. Edinilen bilgiye göre Gökhan Ö.(38) isimli bir şahıs, tartışma sonrasında dinî nikahlı eşi Melda Ş.'yi(28) bıçakla yaraladıktan sonra evden ayrıldı. Gökhan Ö. evden çıktıktan sonra Melda Ş.', polisi arayıp yaralandığını söyleyerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Melda Ş.'nin kapıyı açmaması üzerine çilingir yardımıyla içeri girdi. Yerde kanlar içerisinde yatan ve birçok yerinde bıçak kesikleri olan kadın sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KAYINPEDERİNİ SİLAHLA VURDU

Dinî nikahlı eşini bıçaklayan Gökhan Ö., ardından ise Arnavutköy İslambey Mahallesi'nde saat 11.00 sıralarında ise kayınpederi Deniz T.'nin(57) evine gitti. Damat, bilinmeyen bir nedenle tartıştığı kayınpederini silahla vurdu. Saldırgan otomobil ile olay yerinden kaçarken, yaralı kayınpeder ambulansla hastaneye kaldırıldı. Deniz T.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Kaçan şüpheli Gökhan Ö.'nün ise 5 ayrı suçtan kaydı olduğu öğrenildi. Öte yandan polis ekiplerinin şüpheli Gökhan Ö.'yu yakalamak için çalışma başlattı.