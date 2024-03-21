Ofsayt kuralı kökten değişiyor

Kaynak: Haber Merkezi
Ofsayt kuralı kökten değişiyor
IFAB ofsayt kuralında değişikliğe gidiyor.

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), futbolda ofsayt kuralında köklü bir değişiklik yapmaya hazırlanıyor.

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Henüz deneme aşamasında olan yeni kurala göre bir futbolcunun ofsaytta kabul edilmesi için rakibinin tamamen önünde olması gerekecek.

IFAB bu değişiklikle ofsayt kararlarındaki tartışmaların önüne geçmeyi hedefliyor.

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Yeni kural sayesinde daha net bir çizgi çekilmesini sağlamayı amaçlayan IFAB adillik ve şeffaflığı sağlamak istiyor.

Henüz test aşamasında olan bu kuralın uygulanıp uygulanmaması testlerden gelecek sonuçlara bağlı.

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