Ofsayt kuralı kökten değişiyor

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), futbolda ofsayt kuralında köklü bir değişiklik yapmaya hazırlanıyor.

Henüz deneme aşamasında olan yeni kurala göre bir futbolcunun ofsaytta kabul edilmesi için rakibinin tamamen önünde olması gerekecek.

IFAB bu değişiklikle ofsayt kararlarındaki tartışmaların önüne geçmeyi hedefliyor.

Yeni kural sayesinde daha net bir çizgi çekilmesini sağlamayı amaçlayan IFAB adillik ve şeffaflığı sağlamak istiyor.

Henüz test aşamasında olan bu kuralın uygulanıp uygulanmaması testlerden gelecek sonuçlara bağlı.