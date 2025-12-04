Bursa’nın İnegöl ilçesinde 5 ay önce yaşanan trafik kazasının yaraları kapanmadı; bu kez kanla açıldı. Taksici Melih G.’nin çarptığı ve oğlunun yaralanmasına neden olduğu kazada mahkeme taksiciyi beraat ettirince, öfkeden deliye dönen baba Eyüp A., intikam için kardeş Mustafa G.’yi hedef aldı. Dün gece saat 02.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi’nde ilçe stadının yanında korku dolu anlar yaşandı. Eyüp A., Mustafa G.’yi “müşteri” gibi arayarak çağırdı. Taksi geldiğinde arkasına oturan Eyüp A., bir anda belinden çıkardığı kurusıkı tabancayı sürücünün başına dayadı. Önce iki el ateş etti, ardından silahın kabzasıyla defalarca vurarak taksiciyi kanlar içinde bıraktı.

'ÇOCUĞUM KÖPEK YAVRUSU MU?'

Yakalanıp gözaltına alındığında öfkesini kusan Eyüp A., “Benim çocuğum köpek yavrusu muydu? Vurdunuz geçtiniz! Mahkeme beraat verdi, ben sizi rahat ettirir miyim?” diye bağırdı.Yaralı taksici Mustafa G., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayın Melih G. ile hiçbir ilgisi olmadığını vurgulayan ağabey Mustafa G.’nin, sadece kardeşinin geçmiş kazası yüzünden kurban seçildiği belirtildi.

'GEREKEN ÖNLEMLER ACİLEN ALINMALI'

İnegöl Taksiciler Kooperatifi Başkanı Mesut Ekren, olayın ardından sert açıklamalarda bulundu:

"5 ay önce yaşanan bir kaza sonucu şahsın oğlunun yaralanması sebebiyle mahkeme sürecinin sonuçlanmasıyla beraat kararı almıştır taksici arkadaşımız. Şahıs, özel telefonla çağırarak taksici arkadaşımızı rehin almıştır. Bu nedenle akşam üzücü bir olay yaşadık. Arkadaşımıza silah doğrultarak, kafasına iki sefer silahın kabzasıyla vurarak yaralamıştır. Nasıl diyeyim yani arkadaşımızın olayla alakası yoktur, kardeşinin yapmış olduğu bir kaza sebebiyle suçu ağabeyine yapmıştır. Akşamki yaşadığımız olay üzücü bir olay. İnşallah bundan sonra yaşamayız. İnegöl Taksiciler Kooperatif Başkanı olarak taksici esnafımızın arkasındayız. Emniyetimizin, kolluk güçlerinin bizlerin yanında olmasını bekleriz, desteklerini bekleriz. Bundan sonra bu olayların yaşanmaması için elimizden geleni yapmaya çalışacağız. İnşallah bundan sonra da yaşamayız" dedi.