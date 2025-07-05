Oğluna hakaret eden kişilere karşılık verince öldürüldü

Gaziosmanpaşa'da, iddiaya göre Cengiz Taş(42), oğluna hakaret edenlere karşılık verince kavga çıktı. Silahların çekildiği kavgada baba Taş, oğluna hakaret edenler tarafından silahla vurularak öldürüldü. Taş'ın cenazesi Sarıyer'de toprağa verilirken, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, 4 Temmuz Cuma günü gece saatlerinde Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kağıt toplayıcısı Cengiz Taş, oğluna hakaret eden Şükrü T. ile Ahmet K.'ya karşılık verince taraflar arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda taraflar silah çekti. Şüpheli Ahmet K.'nın silahından çıkan kurşunlar Cengiz Taş'a isabet etti.

Ardından Cengiz Taş'ın yakını Ferhat Taş, silahla karşılık verince şüpheliler koşarak olay yerinden kaçtı. Ferhat Taş, yerde kanlar içerisinde yatan yaralı Cengiz Taş'ı hastaneye götürdü. Vücudunun iki farklı yerinden yaralanan Cengiz Taş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otopsi işlemlerinin ardından Cengiz Taş'ın cenazesi ailesi tarafından teslim alındı.

Dün ikindi vakti Gaziosmanpaşa'da bulunan Akşemsettin Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Taş'ın cenazesi Sarıyer'de bulunan Kilyos Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öte yandan Cengiz Taş'ı vurduktan sonra olay yerinden kaçan şüpheli Şükrü T. ve Ahmet K.'nın yakalama çalışmaları sürüyor.