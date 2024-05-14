Oğlunu bıçaklayarak öldürdü, nedeni 'pes' dedirtti

Düzenleme: Kaynak: DHA
Oğlunu bıçaklayarak öldürdü, nedeni 'pes' dedirtti
Eskişehir’de, ahırdaki hayvanlarının bakımını yapmadığı gerekçesiyle tartıştığı oğlu Yakup Kart’ı, bıçaklayarak öldüren Güngör Kart tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesine bağlı Sakintepe Mahallesi’ndeki evlerinin yanında yer alan ahırda hayvanlarla ilgilenen Güngör Kart, oğlu Yakup Kart’a hayvanların bakımını yapmaması nedeniyle tepki gösterdi.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken Güngör Kart, eline aldığı bıçakla oğlunu göğsünden yaraladı.

29 yaşındaki Yakup Kart, çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Güngör Kart ise gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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