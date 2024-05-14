Oğlunu bıçaklayarak öldürdü, nedeni 'pes' dedirtti

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesine bağlı Sakintepe Mahallesi’ndeki evlerinin yanında yer alan ahırda hayvanlarla ilgilenen Güngör Kart, oğlu Yakup Kart’a hayvanların bakımını yapmaması nedeniyle tepki gösterdi.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken Güngör Kart, eline aldığı bıçakla oğlunu göğsünden yaraladı.

29 yaşındaki Yakup Kart, çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Güngör Kart ise gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.