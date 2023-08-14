Oğlunu öldüren katilin kardeşini tetikçi tutup öldürtmüş

Serinhisar ilçesinde işe giderken öldürülen Kemal Akköse’nin katil zanlıları olarak tutuklanan Yaşar Akköse ve Aynur Kural’ın, bir yıl önce aynı aileden olan Mustafa Akköse tarafından öldürülen oğullarının intikamını almak için tetikçi tuttukları ortaya çıktı.

KAYNAK: DHA
Oğlunu öldüren katilin kardeşini tetikçi tutup öldürtmüş

Oğulları Öldürülen Anne-Baba Borç Karşılığı Tetikçi Tutmuş

DHA'nın haberine göre; olay, geçen perşembe günü Serinhisar ilçesinde meydana geldi. Bir leblebi imalathanesinde çalışan Kemal Akköse, işe gitmek için evinden çıktığı sırada yüzünü gizleyen bir kişinin av tüfeğiyle saldırısına uğradı.

Akköse, başından ve göğsünden aldığı darbelerle hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemede, Kemal Akköse’nin geçen yıl 6 Haziran’da iki kişiyi öldürüp su kuyusuna atan Mustafa Akköse’nin kardeşi olduğunu belirledi.

Polis, cinayetle ilgili soruşturma başlatarak, geçen yıl öldürülen Hasan Akköse’nin babası Yaşar Akköse’yi gözaltına aldı. Soruşturma sürerken, Hasan Akköse’nin annesi Aynur Kural’ın sosyal medya hesabından cinayetten 8 saat önce ‘Söz intikamını alacağım kuzum’ yazarak oğlunun fotoğrafını paylaştığı tespit edildi. Bunun üzerine polis, Aynur Kural’ı da şüpheli olarak gözaltına aldı. İfadelerinde suçlamaları reddeden anne-baba, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

Tetikçi Cinayeti İtiraf Etti

Polis ekipleri, Kemal Akköse’yi öldüren tetikçiyi de yakalamak için çalışma yaptı. Yapılan araştırmada, tetikçinin Şakir Hüsünbeyi (22) olduğu ve cinayet için motosiklet çaldığı ve sahte plaka taktığı belirlendi. Hüsünbeyi, saklandığı bağ evinde polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Hüsünbeyi, emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf etti.

Hüsünbeyi, Hasan Akköse’nin annesi ve babasının borçlarını ödemek karşılığında kendisini tetikçi olarak tuttuklarını ve ayrıca Hasan Akköse ile İsmail Yalçın’ın arkadaşı olduğu için intikam almak istediğini söyledi. Hüsünbeyi, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

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Tetikçi Şakir Hüsünbeyi

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Öldürülen Kemal Akköse

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6 Haziran 2022'de Hasan Akköse'yi öldüren Mustafa Akköse

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6 Haziran 2022'de öldürülen Hasan Akköse

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Tetikçi tutan ve paylaşım yapan Aynur Kural

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