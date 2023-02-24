24 Şubat 2023 Cuma
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Paris Hilton ilk kez bebeğinin yüzünü gösterdi. Oğlunun ismini de açıkladı

Paris Hilton ilk kez bebeğinin yüzünü gösterdi. Oğlunun ismini de açıkladı

2021'de iş insanı Carter Reum ile nikah masasına oturan sosyetik güzel Paris Hilton, geçtiğimiz ay anne olduğunu duyurmuştu. Taşıyıcı bir anne aracılığıyla bebeğine kavuşan Hilton, oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi.

Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma - 14:24
Takip Et

Oğlunun ismini de açıkladı! Paris Hilton ilk kez bebeğinin yüzünü gösterdi

Paris Hilton ilk kez bebeğinin yüzünü gösterdi. Oğlunun ismini de açıkladı
+
Aa
-

41 yaşındaki sosyetik güzel Paris Hilton, aynı yaştaki dördüncü nişanlısı Carter Reum ile 2021'de dünya evine girmişti. Düğününden önce haftalar boyunca bekarlığa veda partileri düzenleyen ünlü isim ile iş insanı Reum, Hilton'un dedesi Barron'ın Bel Air'deki malikanesinde hayatlarını birleştirmişti.

Geçtiğimiz aylarda ise Paris Hilton'ın annesi, Kathy Hilton E! News'a en kızının bebek sahibi olmak için uğraştığını ancak başarılı olamadığını söylemiş ve; "Bu beni çok üzüyor çünkü onun çabaladığını ve uğraştığını biliyorum" diye eklemişti.

"CARTER ÇOK İYİ BİR BABA OLACAK"

Paris, bu açıklama üzerine TMZ'ye konuşarak annesi Kathy'nin bu bilgiyi nereden aldığını bilmediğini söylemişti. Sosyetik güzel, bebek sahibi olmayı denemek için 'yumurtalarını hazırladığını' da açıklamıştı. 41 yaşındaki oyuncu, zamanı geldiğinde 'en iyi anne' olacağını bildiğini söylemiş ve eklemişti:

"Çocukları hep sevdim ama birlikte ebeveyn olacak kadar güvenebileceğim bir insan bulamadım. Ama şimdi bunu bulduğuma göre, çocuk sahibi olmak için sabırsızlanıyorum. Carter çok iyi bir baba olacak ve birlikte en büyülü hayata sahip olacağız."

ANNE OLDU

Ünlü isim, geçtiğimiz haftalarda sürpriz bir paylaşım yaparak eşi Carter Reum ile birlikte ilk çocuklarının taşıyıcı anne yoluyla dünyaya geldiğini açıklamıştı. Instagram'da yeni doğan oğlunun elini tuttuğu bir fotoğrafı paylaşan Hilton, "Şimdiden kelimelerin ötesinde seviliyorsun" diye yazmıştı. People'a konuşan sosyetik güzel, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Anne olmak her zaman hayalimdi ve Carter ile birbirimizi bulduğumuz için çok mutluyum. Birlikte bir aile olacağımız için çok heyecanlıyız ve kalplerimiz bebeğimiz için sevgiyle dolup taşıyor."

OĞLUNUN İSMİNİ AÇIKLADI

Tüm bunların ardından Paris Hilton, ilk kez bebeğinin yüzünü gösterdi. Eşi ve oğluyla objektif karşısına geçen sosyetik güzel, çocuğunun adını da açıkladığı paylaşımına şu mesajı yazdı:

“Bebeğimiz Phoenix. O bizim tüm dünyamız.”

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿3 büyük kulübün Katarlılara satışını kim engelledi? Ümit Özdağ açıkladı
1
﻿3 büyük kulübün Katarlılara satışını kim engelledi? Ümit Özdağ açıkladı
﻿3 büyük kulübün Katarlılara satışını kim engelledi? Ümit Özdağ açıkladı
﻿Sırtından bıçaklanan işçi öldü
2
﻿Sırtından bıçaklanan işçi öldü
﻿Sırtından bıçaklanan işçi öldü
﻿Kızılay’a operasyonu AKP’den önce medyanın iki baronu başlattı!
3
﻿Kızılay’a operasyonu AKP’den önce medyanın iki baronu başlattı!
﻿Kızılay’a operasyonu AKP’den önce medyanın iki baronu başlattı!
﻿İbrahim Kalın linç edilen Ahbap için son noktayı koydu. Yandaşlar şimdi ne yapacak
4
﻿İbrahim Kalın linç edilen Ahbap için son noktayı koydu. Yandaşlar şimdi ne yapacak
﻿İbrahim Kalın linç edilen Ahbap için son noktayı koydu. Yandaşlar şimdi ne yapacak
﻿Rus vatandaşı sözde Ermeni bakan Vardanyan görevden alındı
5
﻿Rus vatandaşı sözde Ermeni bakan Vardanyan görevden alındı
﻿Rus vatandaşı sözde Ermeni bakan Vardanyan görevden alındı
﻿Galatasaray iki dünya yıldızını İstanbul'a getiriyor. Jordi Alba ve Philippe Coutinho Süper Lige
6
﻿Galatasaray iki dünya yıldızını İstanbul'a getiriyor. Jordi Alba ve Philippe Coutinho Süper Lige
﻿Galatasaray iki dünya yıldızını İstanbul'a getiriyor. Jordi Alba ve Philippe Coutinho Süper Lige
﻿Bu cihazlar artık WhatsApp kullanamayacak. Son tarih 1 mart
7
﻿Bu cihazlar artık WhatsApp kullanamayacak. Son tarih 1 mart
﻿Bu cihazlar artık WhatsApp kullanamayacak. Son tarih 1 mart
﻿Nevşehir’de boşanmalar artıyor
﻿Nevşehir’de boşanmalar artıyor
﻿Nevşehir’de boşanmalar artıyor
﻿Nahl suresi ne anlama geliyor?
﻿Nahl suresi ne anlama geliyor?
﻿Nahl suresi ne anlama geliyor?
﻿Deprem gerçeği çocuklara nasıl anlatılmalı
﻿Deprem gerçeği çocuklara nasıl anlatılmalı
﻿Deprem gerçeği çocuklara nasıl anlatılmalı
﻿Motosiklet sürücüsü çarptığı aracın kaputuna uçtu
﻿Motosiklet sürücüsü çarptığı aracın kaputuna uçtu
﻿Motosiklet sürücüsü çarptığı aracın kaputuna uçtu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.