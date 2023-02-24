Paris Hilton ilk kez bebeğinin yüzünü gösterdi. Oğlunun ismini de açıkladı

41 yaşındaki sosyetik güzel Paris Hilton, aynı yaştaki dördüncü nişanlısı Carter Reum ile 2021'de dünya evine girmişti. Düğününden önce haftalar boyunca bekarlığa veda partileri düzenleyen ünlü isim ile iş insanı Reum, Hilton'un dedesi Barron'ın Bel Air'deki malikanesinde hayatlarını birleştirmişti.

Geçtiğimiz aylarda ise Paris Hilton'ın annesi, Kathy Hilton E! News'a en kızının bebek sahibi olmak için uğraştığını ancak başarılı olamadığını söylemiş ve; "Bu beni çok üzüyor çünkü onun çabaladığını ve uğraştığını biliyorum" diye eklemişti.

"CARTER ÇOK İYİ BİR BABA OLACAK"

Paris, bu açıklama üzerine TMZ'ye konuşarak annesi Kathy'nin bu bilgiyi nereden aldığını bilmediğini söylemişti. Sosyetik güzel, bebek sahibi olmayı denemek için 'yumurtalarını hazırladığını' da açıklamıştı. 41 yaşındaki oyuncu, zamanı geldiğinde 'en iyi anne' olacağını bildiğini söylemiş ve eklemişti:

"Çocukları hep sevdim ama birlikte ebeveyn olacak kadar güvenebileceğim bir insan bulamadım. Ama şimdi bunu bulduğuma göre, çocuk sahibi olmak için sabırsızlanıyorum. Carter çok iyi bir baba olacak ve birlikte en büyülü hayata sahip olacağız."

ANNE OLDU

Ünlü isim, geçtiğimiz haftalarda sürpriz bir paylaşım yaparak eşi Carter Reum ile birlikte ilk çocuklarının taşıyıcı anne yoluyla dünyaya geldiğini açıklamıştı. Instagram'da yeni doğan oğlunun elini tuttuğu bir fotoğrafı paylaşan Hilton, "Şimdiden kelimelerin ötesinde seviliyorsun" diye yazmıştı. People'a konuşan sosyetik güzel, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Anne olmak her zaman hayalimdi ve Carter ile birbirimizi bulduğumuz için çok mutluyum. Birlikte bir aile olacağımız için çok heyecanlıyız ve kalplerimiz bebeğimiz için sevgiyle dolup taşıyor."

OĞLUNUN İSMİNİ AÇIKLADI

Tüm bunların ardından Paris Hilton, ilk kez bebeğinin yüzünü gösterdi. Eşi ve oğluyla objektif karşısına geçen sosyetik güzel, çocuğunun adını da açıkladığı paylaşımına şu mesajı yazdı:

“Bebeğimiz Phoenix. O bizim tüm dünyamız.”