Öğrenci servislerine sıkı denetim

Kaynak: İHA
Öğrenci servislerine sıkı denetim
İçişleri Bakanlığı'nın 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılının İkinci Yarısında Alınacak Asayiş ve Trafik Tedbirleri konulu genelgesi çerçevesinde, Kartepe ilçesinde faaliyet gösteren öğrenci servislerinin düzenli denetimleri gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda, Kartepe'de hizmet veren 80 öğrenci servis aracının titizlikle denetlenmesi sağlanıyor.

Kartepe Kent Çarşı'da, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Denetim, Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öğrenci servis araçlarının çeşitli yönlerini detaylı bir şekilde denetliyorlar. Bu denetimler kapsamında, araçların SRC, psikoteknik ve UKOME belgeleri, güzergah izin belgeleri, mesleki eğitim durumları, araç muayene raporları, kapasite ve sınıflandırma bilgileri, personel yeterlilik belgeleri gibi bir dizi önemli konu inceleniyor.

Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürü Ali Özbayraklı, yapılan denetimlerle ilgili olarak, "Bakanlık tarafından belirlenen konular üzerinde servis araçlarının detaylı denetimleri gerçekleştirildi. Öğrencilerimizin eğitim hayatlarını huzurlu ve güvenli bir şekilde sürdürebilmeleri büyük önem taşımaktadır. Ekiplerimiz, servislerin düzenli olarak denetlenmesi konusunda koordineli bir çalışma yürüttü. Denetimler periyodik olarak devam edecek olup, yaşanabilecek muhtemel sorunlarda vatandaşlarımız bize kolaylıkla ulaşabilirler" şeklinde konuştu. Bu tür denetimlerin, öğrencilerin güvenliği ve huzuru açısından büyük bir önem taşıdığı vurgulanıyor.

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