Öğrenciler cep telefonu yasağına karşı greve gidiyor

Kanada'nın Québec eyaletinde, öğrencilere yönelik yeni cep telefonu yasağına karşı bir öğrenci grevi hazırlanıyor. Öğrenciler, sosyal medyada yayılan çağrıların ardından 9 Mayıs’ta okulları boykot etmeyi planlıyor. Grevin büyüklüğü ise henüz belirsiz. Birçok öğrenci, bu hareketin aşırı veya gereksiz olduğunu belirtse de, grev çağrısı hızla yayılıyor.

Québec’teki okullarda, öğrencilere yönelik grev hakkında öğretmenler ve okul yöneticileri arasında görüşmeler yapılırken, çoğu okulda, öğrencilerin sınıflara girmemeleri durumunda dahi dışarıda barışçıl bir şekilde protesto yapmalarına izin verilecek. Ancak bu protestoların diğer öğrencilerin derslerine katılmalarını engellememesi gerektiği ifade ediliyor.

Ebeveynler, çocuklarına sınıfa devam etmelerinin önemini hatırlatmak üzere okullardan mektuplar alırken, güvenlik önlemleri de güçlendirildi. Eğitim Bakanı Bernard Drainville, grevi protesto etmenin okula katılmamak için bir neden olmadığını belirterek, öğrencilerden derslere katılmalarını istedi.