Öğrenciler için ulaşım desteği devam edecek mi? Resmi açıklama geldi

Kaynak: AA
Öğrenciler için ulaşım desteği devam edecek mi? Resmi açıklama geldi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal yardım faydalanıcısı hanelerdeki öğrencilerin ulaşım giderlerini karşılamak amacıyla başlatılan “Ulaşım Desteği” programının 2024-2025 eğitim öğretim yılında da devam edeceğini açıkladı.

Yazılı açıklamasında, ailesinden farklı bir ilde eğitim gören ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim öğrencilerinin şehirler arası ulaşım giderlerine destek sağladıklarını belirtti.

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Göktaş, programın 2022’de başlatıldığını ve bugüne kadar 100 binden fazla öğrencinin bu destekten yararlandığını ifade etti.

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Sosyal yardım faydalanıcısı hanelerdeki öğrencilere yılda dört defa gidiş-dönüş ulaşım desteği sağladıklarını belirten Göktaş, “Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin eğitim hayatlarına daha rahat devam edebilmeleri için bütün tedbirleri almaya devam ediyoruz. Bu kapsamda, Ulaşım Desteği 2024-2025 eğitim öğretim yılında da devam edecek. Öğrencilerimize vereceğimiz desteğin üst limit tutarı tek yön için 1250 lira olacak. Şu ana kadar yaklaşık 60,8 milyon liralık kaynağı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza aktardık.” dedi.

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Göktaş, destek programına başvuruların, öğrencinin veya ailesinin ikametgah adresindeki ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılması gerektiğini hatırlattı.

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