YÖK bursları artırdı. Doktora ve lisans öğrencileri ne kadar alacak?

Kaynak: DHA
YÖK bursları artırdı. Doktora ve lisans öğrencileri ne kadar alacak?
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından, doktora, lisans ve üstün başarı sınıflarında eğitim gören öğrencilere sağlanan burs miktarları artırıldı.

2024 Nisan ayından itibaren geçerli olacak şekilde, öncelikli alanlarda ve belirli programlarda lisans ve lisansüstü öğrencilerine verilen burslar üst sınırdan arttırıldı.

YÖK Doktora Bursu: Öncelikli alanlarda nitelikli bilgi üretecek doktoralı insan kaynağı ihtiyacını karşılamak amacıyla verilen bu burs, bir işte çalışmayan öğrenciler için 7 bin 500 TL’den 12 bin TL’ye, çalışanlar için ise 2 bin 500 TL’den 4 bin TL’ye çıkarıldı.

YÖK Lisans Destek Bursu: Belirlenen devlet üniversitelerindeki lisans programlarında ilk 3 sıraya yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere verilen bu burs, 1.875 TL’den 3 bin TL’ye yükseltildi.

Temel Bilimler Üstün Başarı Sınıfları Lisans Bursu: Bu burs, temel bilimlerde üstün başarı gösteren lisans öğrencilerine yönelik olarak 2 bin TL’den 3 bin TL’ye yükseltildi.

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