Öğrenciler konser çıkışı Hande Yener'in önünü kesti. Ankara karıştı

Hande Yener bir kez daha herkesi kendine hayran bıraktı. ODTÜ’de bahar şenliklerinin yasaklanmasının ardından öğrencilere ücretsiz konser vereceğini açıklayarak büyük alkış alan Hande Yener, dün muhteşem bir konser verdi.

Enerjisi ve performansıyla öğrencilere unutulmaz anlar yaşatan Hande Yener’i, konser çıkışı ilginç bir olay yaşadı. Gençler tarafından aracının önü kesilen şarkıcı, önce neye uğradığını şaşırdı.

Ardından yalın ayak arabasının üzerine çıkan şarkıcı ‘sopa’ şarkısını öğrencilerle birlikte tekrar söyledi.